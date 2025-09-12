Circulação alternada na EN2 em Mora devido a colisão com um morto e dois feridos

A fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou à agência Lusa que a circulação naquela estrada esteve cortada nos dois sentidos, perto de Mora, no distrito de Évora, desde cerca das 12:20, até às 14:35, quando a circulação começou a efetuar-se de forma alternada, devido ao acidente.

Na sequência da colisão, morreu um homem, de 76 anos, e outras duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros, revelou fonte da Guarda.

Em declarações à agência Lusa, cerca das 14:35, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou que o acidente provocou essa vítima mortal, mas ainda não possuía dados sobre as duas pessoas que sofreram ferimentos ligeiros.

"Os dois feridos ligeiros foram transportados para o hospital de Évora", disse fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, também sem possuir dados adicionais sobre estas vítimas.

O acidente, cujo alerta foi dado às autoridades às 12:11, aconteceu por volta do quilómetro 475 da EN2 e, cerca de 10 minutos depois, "o trânsito ficou interdito nos dois sentidos" da EN2, para as operações de socorro às vítimas, de acordo com o comando sub-regional.

O helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estacionado em Évora chegou a ser mobilizado para o local, mas foi depois desativado.

O acidente mobilizou um total de 27 operacionais, apoiados por 12 veículos, entre bombeiros, GNR, Serviço Municipal de Proteção Civil de Mora e INEM, com a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora e a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Ponte de Sor.