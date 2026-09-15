Circulação da Linha do Norte restabelecida em ambos os sentidos

Uma pessoa morreu hoje junto ao apeadeiro da Aguda, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, depois de ter sido colhida por um comboio, num acidente cujo alerta foi registado hoje pelas 12:30.

Fonte oficial da CP - Comboios de Portugal confirmou à Lusa que a circulação na linha ferroviária do Norte foi esta tarde restabelecida, depois de ter estado cortada em ambos os sentidos e depois de o serviço estar a ser realizado de forma alternada por uma única via.

No local estiveral elementos dos Bombeiros da Aguda, GNR e INEM.