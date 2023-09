Circulação ferroviária cortada em Vila Franca de Xira após atropelamento mortal

"Trata-se um atropelamento mortal de uma mulher na estação de Vila Franca de Xira. A circulação ferroviária está interrompida nos dois sentidos", adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, acrescentando que o alerta foi dado às 09:36.

Às 10:20 estavam no local 12 operacionais, nomeadamente elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, do Instituto Nacional e Emergência Médica (INEM), da PSP e da Infraestruturas de Portugal (IP), com o apoio de cinco veículos.