Circulação ferroviária na Linha do Alentejo retomada após abalroamento

Uma porta-voz da CP disse que a circulação foi restabelecida por volta das 5:00 horas, após a retirada do comboio e do veículo pesado de mercadorias envolvidos no acidente.

O alerta para o abalroamento de um camião por um comboio de passageiros que circulava na Linha do Alentejo numa passagem de nível particular, foi dado às autoridades às 13:46 de quarta-feira, segundo a Proteção Civil.

"O comboio abalroou o pesado de mercadorias na passagem de nível de Almargia", situada entre Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, e Vila Nova da Baronia, no vizinho município de Alvito, pertencente ao distrito de Beja.

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central disse que as operações de socorro mobilizaram 21 operacionais, apoiados por seis viaturas e um meio aéreo, entre elementos dos bombeiros, GNR e INEM.

Um ferido grave, que seguia no camião abalroado por um comboio, foi helitransportado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Igualmente contactada pela Lusa, fonte da corporação dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo precisou tratar-se de um homem, de 40 anos.

Já as duas pessoas que sofreram ferimentos considerados ligeiros em resultado deste acidente, que seguiam no comboio, foram levadas pelos bombeiros para o Hospital do Espírito Santo de Évora, acrescentou o comando sub-regional.

Trata-se do "maquinista e do revisor" do comboio, assinalou à Lusa fonte da CP.