Circulação ferroviária retomada na Linha de Cascais após atropelamento mortal

Um homem morreu hoje de manhã na sequência de um atropelamento ferroviário na passagem de nível da Rocha do Conde de Óbidos.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse que o alerta para o atropelamento ferroviário na passagem de nível da Rocha do Conde de Óbidos foi dado cerca das 08:30.

No local estiveram 32 operacionais, com o apoio de 11 veículos.