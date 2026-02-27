Circulação na A1 reposta hoje na totalidade após confirmação das condições de segurança

"Repostas as condições da infraestrutura anteriores ao acidente, que resultou no colapso do encontro norte com o viaduto e consequente abatimento da plataforma no dia 11 de fevereiro, a A1 encontra-se em condições de reabrir esta sexta-feira ao trânsito", revela o Ministério.





Ainda não há hora prevista para o retomar da circulação

"Em 15 dias, por iniciativa imediata da concessionária Brisa, foram depositadas 9 mil toneladas de material pétreo, com recurso a dezenas de camiões e bulldozers, e dezenas de

operacionais dedicados que trabalharam 24 horas por dia, 7 dias por semana, para repor a circulação no principal eixo rodoviário nacional".





Em termos rodoviários, houve quase três mil situações de problemas devido ao mau tempo.





"Destas ocorrências, mais de 500 casos já foram solucionados. Os casos de maior gravidade, quando os danos obrigaram ao corte total, chegaram a atingir mais de 70 vias, um número que reduziu para cerca de metade ao dia de hoje", refere o Governo.







