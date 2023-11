Circulação na A33 cortada no sentido Montijo-Barreiro após incêndio em camião

"O trânsito está apenas cortado no sentido Montijo-Barreiro para trabalhos de limpeza. Circula-se no sentido Barreiro-Montijo", disse à Lusa, cerca das 11:00, fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal.

Anteriormente, fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal tinha dito à Lusa que aquela via estava cortada na totalidade.

Um camião que transportava alimentos incendiou-se ao quilómetro 32, junto ao Montijo, tendo a carga ficado espalhada na via.

Segundo a Proteção Civil, o corte no trânsito deve-se aos trabalhos de remoção da carga da via.

O alerta foi dado às 02:30 e estiveram no local 16 operacionais, com o apoio de oito veículos.

A A33 - Autoestrada do Baixo Tejo, é a Circular Regional Interior da Península de Setúbal.