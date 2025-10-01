Circulação na linha Verde do metro de Lisboa interrompida devido a avaria
A circulação na linha Verde do Metropolitano de Lisboa estava, às 11:30 de hoje, interrompida entre as estações do Cais do Sodré e o Martim Moniz devido a uma avaria na sinalização, indicou a empresa na rede social X.
Segundo a publicação, divulgada cerca das 11:00, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada.
O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).
Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.
