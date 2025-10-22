País
Circulação na linha verde do metro de Lisboa retomada após incidente com passageiro
A linha verde do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida esta quarta-feira devido a um incidente com um passageiro que obrigou à paragem das carruagens.
“Devido a incidente com passageiro, a circulação está interrompida” na linha verde, escreveu a empresa na rede social X esta tarde.
A interrupção teve início pelas 16h10 e deveu-se a um incidente ocorrido na estação de Arroios.
A linha verde liga Telheiras ao terminal do Cais do Sodré.
“De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Agradecemos a sua compreensão”, acrescentou.
Às 17h13, o Metropolitano atualizou a situação. "Existem perturbações na circulação. O tempo de espera pode ser superior ao normal. Agradecemos a sua compreensão", escreveu no X.
