Circulação na Segunda Circular reposta mas de forma condicionada

"Uma viatura ligeira despistou-se cerca da 1h00 no sentido Aeroporto-Benfica, junto ao Campo Grande, e embateu num poste de iluminação que caiu na estrada invadindo as vias do sentido oposto", explicou a fonte da PSP à Lusa.



Em comunicado, a PSP adianta que as três vítimas mortais, os únicos ocupantes do carro, eram todas do sexo masculino com idades entre os 20 e os 40 anos.



Na mesma nota, a PSP refere que o veículo capotou e embateu num poste de iluminação, danificando um pórtico de painéis direcionais.



ÀS 9h30, o trânsito continuava condicionado dado que estão cortadas ao trânsito as vias mais à esquerda de ambos os sentidos, em cerca de 200 metros na zona do Campo Grande, para que as infraestruturas possam ser avaliadas.



Fonte do Regimento dos Sapadores de Bombeiros disse à Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 00h50.



No local estiveram 30 operacionais com o apoio de oito viaturas.