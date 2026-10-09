Circulação nas Linhas 1 e 3 do Metro Sul do Tejo normalizada após acidente em Almada

A colisão entre as duas composições do Metro Sul do Tejo ocorreu cerca das 07h20 e causou dois feridos ligeiros que foram transportados ao Hospital de São José, em Lisboa, segundo a Proteção Civil.

Entretanto, fonte da empresa indicou que será aberto um inquérito para determinar a causa do acidente.

De acordo com informação disponível na página da internet da empresa Metro Transportes do Sul, por causa do acidente, a circulação esteve condicionada na Linha 1, que liga Cacilhas a Corroios, e na Linha 3 entre Cacilhas e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA.

Devido ao acidente, a circulação esteve a ser feita (ida e volta) entre Cacilhas e a Cova da Piedade e entre o Pragal e a Universidade, segundo a empresa.

A Metro Transportes do Sul indicou que a Linha 2, que liga Corroios ao Pragal, esteve a funcionar normalmente.

Fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal (distrito a que pertence o concelho de Almada) disse à Lusa que, devido ao acidente, estiveram no local nove operacionais, com o apoio de quatro veículos.