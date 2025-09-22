Circulação no IC19 normalizada após corte total devido a fogo em Sintra

O incêndio que deflagrou às 16:43 numa zona de mato em Mem Martins, concelho de Sintra, obrigou numa primeira fase ao corte total do IC19, tendo mais tarde sido abertas duas faixas no sentido Lisboa-Sintra.

Segundo disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, a circulação ficou totalmente restabelecida pelas 18:20.

Pelas 19:00, acrescentou a fonte, o incêndio já estava em fase de rescaldo e conclusão.

Relativamente aos feridos, a fonte atualizou o número de vítimas e referiu que três pessoas tiveram de ser assistidas por inalação de fumos.

"São três feridos que sofreram de inalação de fumos e que tiveram de ser transportados para o Hospital de Cascais", adiantou.

Anteriormente, a Proteção Civil tinha referido que uma pessoa recebeu assistência médica no local, por inalação de fumos.