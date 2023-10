Jonathan Borba - Unsplash

A recusa dos médicos em fazer mais horas extraordinárias está a provocar muitas limitações nas escalas das urgências. A repórter Isabel Cunha ouviu o testemunho de uma cirurgiã do Hospital de Penafiel que, desde o início do ano, já contabilizou quatrocentas horas extra. Isto é, mais do dobro do que é exigido, de acordo com as regras atuais.