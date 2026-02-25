Cirurgias cardíacas. ERS abre inquérito para averiguar constrangimentos

De Évora saiu um aviso: não está a ser paga a resposta que o hospital está a dar a doentes de várias regiões do país.





Guimarães já enviou mais de dez doentes muito urgentes sem resposta na região para Évora, que já fez 100 cirurgias cardíacas e mais de 500 válvulas desde 2021.





Segundo a ministra da Saúde, 36 por cento dos doentes cardíacos são operados fora do tempo legal. A consequência pode ser a morte ou efeitos graves para o resto da vida.





No domingo, a Direção-Geral da Saúde avançou que estava a par dos casos de mortalidade em excesso por espera prolongada para cirurgia cardíaca, mas afirmou não ter competência para abrir inquéritos.





A estrutura garantiu que elaborou um parecer a sugerir o aumento da capacidade de resposta, documento que foi remetido ao Hospital de Santo António, no Porto, e ao Ministério da Saúde.



A Entidade Reguladora da Saúde vai abrir um inquérito para averiguar os constrangimentos no acesso a cirurgia cardíaca no Serviço Nacional de Saúde.Na terça-feira,, mas deixou claro que a última palavra é dos peritos.