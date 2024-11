Cirurgias em atraso no SNS. ULS vão pagar envio de doentes para o privado

As entidades que não forem capazes de dar resposta a estas situações, até agosto do próximo ano, vão ter de suportar esta despesa através do próprio orçamento.

Os dados da Direção Executiva do SNS apontam para quase 70 mil doentes à espera de uma cirurgia além do tempo máximo de resposta garantido. O Ministério da Saúde vai passar a fatura para os administradores hospitalares.