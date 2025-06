Cirurgias. Utentes do SNS vão ter nova linha de apoio

Os utentes do Serviço Nacional de Saúde vão ter uma nova linha telefónica de apoio para as cirurgias.

A notícia é do jornal Expresso e foi confirmada à RTP pela Coordenadora

do Grupo Trabalho para a Gestão das Listas de Espera.



Através do teleatendimento, os doentes que aguardam para

ser operados vão poder saber que lugar ocupam na lista de espera.



Passam ainda a ter acesso às vagas disponíveis nos hospitais, públicos,

privados e do setor social, o que permite maior liberdade de escolha.



O objetivo é reduzir os tempos de espera no SNS, através

do novo Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias que

vai ser testado a partir de setembro.