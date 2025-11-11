Cláudia deixa continente e Madeira debaixo de avisos de chuva, vento e ondulação

A partir das 15h00 e até às 21h00 desta terça-feira, os distritos de Viana do Castelo e Braga ficam debaixo de aviso amarelo devido à chuva. Situação que se repete das 6h00 de quarta-feira às 0h00 de sexta-feira.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosdera, o aviso amarelo alarga-se aos demais distritos entre as 6h00 de quarta-feira e as 0h00 de sexta-feira.

Há ainda aviso amarelo emitido para os distritos do Porto, Guarda, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, na quinta-feira, face à expectativa de vento forte, com rajadas de até 80 quilómetros por hora, desde logo litoral. Nas terras altas, espera-se rajadas de 90 quilómetros por hora.

A agitação marítima dita aviso amarelo para a totalidade da costa de Portugal continental até às 15h00 de quarta-feira. Faro, Setúbal, Lisboa e Beja ficam sob o mesmo aviso das 3h00 de quinta-feira às 0h00 de sexta-feira.

Arquipélago da Madeira

"O agravamento maior vai ser amanhã à tarde e no dia 13", explicou noa meteorologista Maria João Frada.

Os avisos estendem-se a território insular: na Ilha da Madeira, a costa sul e as terras montanhosas ficam sob aviso laranja, devido a chuva e trovoadas, entre as 3h00 e as 9h00 de quarta-feira; até quinta-feira, o aviso transita para amarelo.A costa norte da Madeira e o Porto Santo estão com aviso amarelo por causa de chuva forte a partir das 18h00 desta terça-feira e até quinta-feira.

Entre quarta e sexta-feira, o arquipélago vai estar igualmente debaixo de aviso amarelo de vento forte, com rajadas de até 75 quilómetros hora, ou de 95 nas regiões montanhosas.

A agitação marítima dita aviso amarelo para a costa norte, Porto Santo e costa sul da Madeira na quinta e na sexta-feira.

De acordo com o IPMA,

"O pico de intensidade do vento prevê-se que seja atingido na quinta-feira".

A depressão Cláudia, indica ainda o Instituto do Mar e da Atmosfera, terá "impacto significativo" na Madeira entre a madrugada de quarta-feira e o final da manhã de quinta-feira, esperando-se "ocorrência de precipitação persistente e por vezes forte".



c/ Lusa

