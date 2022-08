Clima do país está a mudar, dizem os cientistas

Foto: Lusa

Vêm aí mais uma vaga de calor e um setembro mais quente e seco do que é costume. É o clima do país a mudar, dizem os cientistas. Pedro Miranda, professor da faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa diz que as ondas de calor sucessivas que estão a sentir-se este verão, vão passar daqui a uns anos a fazer parte do dia-a-dia e vão deixar de ser consideradas ondas de calor.