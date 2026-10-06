"Clima intimidatório". Trabalhadores da AIMA em greve por aumentos e carreira

O Sindicato dos Técnicos de Migração considera que não é claro se Pedro Portugal Gaspar se mantém em funções como presidente da AIMA, o que está a geral instabilidade.

Bom Dia Portugal, Manuela Niza Ribeiro afirmou que existe um "clima intimidatório" no seio da AIMA. A sindicalista admitiu ainda que a situação precária dos trabalhadores pode contribuir para que não se juntem à greve. Manuela Niza Ribeiro reiterou que a agência tem de ser reforçada com recursos humanos. Entrevistada na edição desta terça-feira do. A sindicalista admitiu ainda que a situação precária dos trabalhadores pode contribuir para que não se juntem à greve.





Com ou sem greve, dezenas de migrantes que precisam de tratar das autorizações de residência juntam-se durante a noite, na expectativa de conseguir uma senha. A Rua Álvaro Coutinho tem pouca luz, alaranjada: uma luz que não deixa ver bem quem vai chegando. Há voluntários que tentam ordenar a fila, com uma lanterna na mão, folhas e uma caneta. Gonçalo Costa Martins - RTP Antena 1 A Rua Álvaro Coutinho tem pouca luz, alaranjada: uma luz que não deixa ver bem quem vai chegando. Há voluntários que tentam ordenar a fila, com uma lanterna na mão, folhas e uma caneta.





Há quem traga cobertores, caixas de cartão para deitar no chão e comida para ajudar a passar a noite.

c/ Gonçalo Costa Martins - RTP Antena 1

Os funcionários da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) cumprem esta terça-feira um dia de greve. O Sindicato dos Técnicos de Migração (STM), que agendou a paralisação, reivindica a criação de uma carreira técnica própria e um suplemento remuneratório equivalente àquela que está atribuído às polícias., explica em comunicado a estrutura sindical.Ainda segundo o STM, “estas reivindicações são necessidades estruturais há muito identificadas, que”.A estrutura aponta o dedo à, reivindicandoOutras reivindicações passam pela, incluindo formação inicial estruturada, reconhecimento formal das funções especializadas e a, capaz de garantir estabilidade e conhecimento técnico na direção”.A presidente do STM, citada no comunicado, lembra que o pedido de reunião foi apresentado à tutela quando outro Ministério reconheceu a especificidade técnica das funções migratórias:Ao início da manhã, a AIMA na delegação dos Anjos, em Lisboa, estava em funcionamento, embora com alguns balcões fechados., revela no local Bruno Gabriel, vice-presidente do sindicato, à RTP Antena 1.Nos últimos dias, segundo o sindicalista, esta delegação adotou um novo sistema de distribuição de senhas. A RTP Antena 1 constatou que, antes das 7h30, entraram 140 pessoas para atendimento geral - os serviços abriram às 8 horas. A distribuição de senhas continuou até a fila desvanecer, mas as restantes entradas só estavam previstas para depois das 10h00. As duas primeiras pessoas da fila chegaram antes das 23h00 de segunda-feira.