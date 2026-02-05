Clube de Campismo de Lisboa encerra os cinco parques

Em comunicado, o CCL revela que estão no terreno equipas a responder aos danos já registados, sem contudo especificar quais, e deixa "uma palavra de solidariedade aos sócios com materiais afetados".

"Tendo em linha de conta as previsões meteorológicas adversas para os próximos dias nas zonas onde estão situados os nossos cinco parques de campismo, nomeadamente a expectável elevada precipitação que irá ocorrer nas respetivas zonas", a direção do CCL decidiu o encerramento dos parques.

De acordo com o organismo, as medidas são tomadas também devido ao nível de saturação dos solos "que já não aguenta mais absorção de água e que deixa as terras vulneravelmente instáveis para suportar as raízes do coberto arbóreo" e por "não se encontrarem garantidas as condições de segurança mínimas dos utentes".

Desta forma, em reunião o Conselho Diretivo deliberou o encerramento de todos os parques de campismo entre hoje e segunda-feira, referindo que nessa data "serão reavaliadas as condições de segurança e consequente abertura ou prorrogação do encerramento".

"A quem não tenha outra alternativa de pernoita e permaneça nos parques, ficará à sua inteira responsabilidade, declinando desde já o CCL qualquer responsabilidade que lhe possa ser imputada", lê-se na nota.

Fazem parte do CCL os parques da Costa da Caparica, da Costa Nova, de Almornos, Melides e Ferragudo.