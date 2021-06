CML partilhou 27 vezes com a embaixada russa informações de promotores de protestos

Foto: RTP

No dia em que Fernando Medina é ouvido no Parlamento sobre a partilha de dados de manifestantes com embaixadas estrangeiras, são revelados mais pormenores da autoria realizada pela câmara de Lisboa. A autarquia partilhou 27 vezes, com a embaixada russa, informações pessoais de promotores de protestos, na capital portuguesa.