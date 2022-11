CML quer isentar jovens do pagamento de IMT e aumentar devolução de IRS em 2023

A Câmara de Lisboa apresentou hoje um orçamento de 1,3 mil milhões de euros para 2023, no qual prevê uma despesa superior à calculada para este ano.Em tempo de crise, as medidas nas áreas do apoio social e da habitação têm destaque na proposta que vai ser discutida na Assembleia municipal e em reunião de Câmara para depois ir a votação para ser aprovada.

Entre as várias medidas, destaque para a proposta de isenção de pagamento do IMT (Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis) a jovens até aos 35 anos e para o aumento da devolução de IRS de 3% para 3,5% a todos os seus munícipes.