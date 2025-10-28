CNE confirma queixas contra cartazes do Chega, mas alega nada poder fazer fora do período eleitoral





Dentro deste contexto oito associações ciganas vão apresentar queixa no Ministério Público contra cartazes do candidato às eleições presidenciais André Ventura relativos à comunidade e ponderam avançar com uma providência cautelar para a retirada dos anúncios.

Em causa estão cartazes do candidato presidencial do Chega, André Ventura, com mensagens que visam comunidades específicas, entre os quais um no qual se lê “Os ciganos têm de cumprir a lei”.Também José Luís Carneiro, secretário-geral do PS , questionado pelos jornalistas sobre as recentes declarações do presidente do Chega, André Ventura, de que para acabar com a corrupção em Portugal era preciso "três Salazares", refere que essa declaração é grave, “assim como os cartazes que o Chega acaba de colocar no país.”Para o líder socialista “são cartazes com mensagens que estimulam o ódio em relação a determinadas origens sociais de populações que vivem, que estão integradas no nosso país”.