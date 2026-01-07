País
Presidenciais 2026
CNE cria canal de denúncia para combater fake news: "A desinformação não vota, mas influencia"
É este o mote de uma campanha lançada nesta quarta-feira pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) para ajudar os cidadãos a "identificar, prevenir e denunciar a desinformação em períodos eleitorais".
A campanha é lançada a menos de duas semanas das eleições presidenciais "num contexto de aumento da desinformação durante atos eleitorais e da necessidade de proteger a integridade do processo democrático", sublinha a CNE em comunicado enviado às redações.
Alertar para os perigos da desinformação e ajudar a identificar, filtrar e separar a informação da desinformação são os objetivos da iniciativa agora lançada.
Nesta medida, a CNE criou um microsite que disponibiliza informação sobre como reconhecer os sinais de desinformação eleitoral e quais os passos necessários para avaliar a origem, conteúdo e contexto da informação.
São ainda disponibilizados canais "seguros e confidenciais" para denunciar ações de desinformação eleitoral, nomeadamente através de um formulário digital. O microsite contém ainda guias práticos que pretendem ajudar os cidadãos a reconhecer os sinais de manipulação da informação.
A campanha será divulgada através de vários meios, entre as quais as redes sociais, e através de publicidade digital em órgãos de comunicação social regionais e locais.