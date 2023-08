CNE diz que autarquia de Oeiras não podia tirar cartaz que referia abusos da igreja

António Cotrim - Lusa

O cartaz foi colocado no dia da chegada do Papa a Portugal, mas acabou por ser retirado por ordem da autarquia de Oeiras, que considerou que se tratava de publicidade ilegal.



A Comissão Nacional de Eleições recebeu queixas relacionadas com esta situação e agora vem condenar a atuação da Câmara de Oeiras.



O grupo de cidadãos que dinamizou a colocação dos cartazes para recordar as vítimas de abusos sexuais na Igreja falou em ato de censura por parte da Câmara de Oeiras.



O cartaz foi retirado, mas acabou por ser novamente colocado.