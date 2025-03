Cobertura das piscinas de Figueira de Castelo Rodrigo destruida pelo vento

"A cobertura ficou completamente danificada e voou para a avenida com a força do vento. Felizmente, não passava ninguém àquela hora e não se registaram mais danos", disse o presidente do município, Carlos Condesso, à agência Lusa.

Segundo o autarca, a ocorrência terá sido entre as 03:00 e as 03:30 horas de hoje e mobilizou bombeiros, elementos da proteção civil municipal e funcionários camarários.

"Apenas foi afetada a cobertura da nave, não houve danos na zona dos balneários, receção e gabinetes", adiantou Carlos Condesso.

A Avenida Sá Carneiro, que dá acesso ao Centro de Saúde, foi parcialmente cortada para permitir a limpeza dos destroços da via, mas reabriu ao trânsito ao princípio da manhã.

"Continuamos nas operações de limpeza, porque a cobertura tinha lã de vidro, que está espalhada pelas ruas adjacentes e é preciso recolher", acrescentou o presidente do município.

Carlos Condesso indicou que os técnicos da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo já estão a fazer o levantamento dos estragos causados.

"As piscinas municipais são um equipamento muito importante para a nossa população, nomeadamente ao nível da hidroginástica para os seniores e da fisioterapia em meio aquático, além das aulas de natação das crianças e das escolas", considerou.

No distrito da Guarda registaram-se dezenas de quedas de árvores devido à passagem da depressão `Martinho`, mas que não causaram danos materiais.