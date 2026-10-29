Coesão social está em risco em Portugal, alerta sociólogo Luís Capucha

É um sinal da mudança dos tempos. Depois do 25 de Abril de 1974 a vida melhorou para a generalidade das pessoas; agora, a população portuguesa deixou de se rever nessas promessas de uma vida melhor. A leitura é do sociólogo Luís Capucha.

, afirmou, noda Antena 1.Em declarações à jornalista Eduarda Maio, o também professor do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, explicou que esse incumprimento vai além do direito à habitação, tema que tem mobilizado manifestações, sobretudo em Lisboa e no Porto. Luís Capucha vai mais longe: o que está em causa é o direito a um padrão de vida e de consumo considerados dignos. O que não significa que seja igual para todos., disse.Há transformações que ocorrem nas comunidades quando essa exclusão acontece: cresce o ódio, a polarização, o extremar das posições políticas e ideológicas. Aumenta a fragmentação., referiu Luís Capucha.É neste contexto que o presidente da República recebe, esta quinta-feira, os partidos políticos com assento parlamentar, para discutir com eles a coesão social no país, encontros que acontecem depois de António José Seguro ter apelado a um entendimento entre o Governo e a oposição sobre as matérias da habitação.O sociólogo Luís Capucha vê nesta convocatória uma "iniciativa louvável" no sentido de. No entanto, isso não será suficiente no longo prazo. O também professor do ISCTE considera que é preciso começar a agir já, mas reconhece que resolver os problemas de coesão social no país - melhorando a habitação, a educação e a saúde - não é um trabalho para já, para, considerou.Luís Capucha lembra que criar riqueza não chega - é preciso distribuí-la. E concretiza:, explicou.São estes valores que, no entendimento do sociólogo, acabam por provocar o extremar das desigualdades que depois se refletem na insatisfação e no mal-estar da sociedade. É isso que ameaça a coesão social, agora em risco em Portugal, segundo Luís Capucha.