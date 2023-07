Cofundador da Altice detido. Armando Pereira aguarda primeiro interrogatório

É esperado que Armando Pereira seja ainda esta sexta-feira presente ao juiz Carlos Alexandre, no Campus de Justiça em Lisboa, mas o interrogatório poderá ter de ser adiado devido à greve dos funcionários judiciais.







Altos responsáveis da Altice em Portugal foram na quinta-feira alvo de buscas. As diligências passaram pela sede da empresa, em Lisboa, e pela casa de Armando Pereira, em Vieira do Minho.



Em causa estarão suspeitas de falsificação, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada. A investigação suspeita de crime na forma como terão sido simulados negócios e ocultados proveitos na alienação de património milionário, nomeadamente imobiliário, da antiga Portugal Telecom.







Em conjunto, a Autoridade Tributária (AT) e o Ministério Público (MP) procuram documentação relacionada com a venda de imóveis que pertenciam à antiga PT, no centro de Lisboa, que estão sob suspeita neste inquérito. O MP suspeita que estes imóveis foram vendidos abaixo do preço de mercado e através de um alegado esquema, recorrendo a testas de ferro, para que o dinheiro circulasse.







Um dos negócios agora investigados envolve a venda de quatro prédios em Lisboa por 15 milhões de euros.







A Altice confirmou na quinta-feira, em comunicado, que foi uma das empresas alvo de buscas das autoridades em cumprimento do mandado do Ministério Público e garantiu estar “a prestar toda a colaboração” e disponível “para quaisquer esclarecimentos”.







De acordo com uma nota divulgada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do MP, além das buscas na sede da empresa, foram também realizadas "várias dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias em diversas zonas do país”, numa ação que contou também com o apoio da PSP.