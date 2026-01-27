Coimbra. Explosão em Vale das Flores destrói habitações

Uma explosão ocorrida na manhã desta terça-feira num dos apartamentos de um prédio de Vale das Flores, em Coimbra, destruiu várias habitações, provocando pelo menos quatro feridos.





A explosão ocorreu no primeiro andar do edifício, situado na rua Augusto Marques Bom. Desconhecem-se para já as causas que estiveram na origem do incidente.



Segundo fonte da Proteção Civil Municipal, dois dos feridos saíram da habitação pelo próprio pé. Uma das outras vítimas foi avaliada com ferimentos graves e foi transportada para os hospitais de Coimbra.



A mesma fonte adiantou que não há crianças entre os feridos.



A explosão provocou estragos exteriores no prédio, sobretudo nas janelas dos apartamentos, menos no último andar, no sétimo piso.



O alerta foi dado às 10h25 e os meios de socorro ainda estão no local.





(em atualização)