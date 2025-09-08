Coimbra instala controlo automático em ruas com acesso condicionado na Baixa

A Câmara de Coimbra adjudicou à Soltráfego, após concurso público, a instalação de um sistema automático de controlo de entrada e saída de viaturas em ruas da Baixa que já têm trânsito condicionado, por 463 mil euros (mais IVA), de acordo com o contrato publicado na quinta-feira e consultado pela agência Lusa no portal dedicado à contratação pública Base.

"São sistemas automáticos de controlo, com pinos automáticos que são acionados com um sistema de leituras e de reconhecimento de matrículas", disse à Lusa a vereadora com o pelouro da mobilidade da Câmara de Coimbra, Ana Bastos.

O projeto, financiado no âmbito da iniciativa "Bairros Comerciais Digitais", vai instalar dez pontos de controlos de entrada e saída em ruas já com acesso condicionado a residentes e a comerciantes (para cargas e descargas).

Os pinos serão instalados na Praça 08 de Maio e Portagem (controlando os acessos na Ferreira Borges e Visconde da Luz), assim como nas várias ruas da Baixinha que se acedem a partir da avenida Fernão de Magalhães, após o cruzamento com o futuro troço do `metrobus` (rua da Louça, Simão de Évora, Padeiras, Adelino Veiga e Largo das Ameias), e a rua da Sota, no ponto de entrada a partir da Portagem.

Além de abranger o núcleo central da Baixinha, haverá ainda dois controlos junto à rua Corpo de Deus e na rua das Figueirinhas (que desce para o café Santa Cruz), onde têm sido registados "alguns problemas de acesso" ao Mercado D. Pedro V através daquela rua, explicou Ana Bastos.

De acordo com a vereadora, residentes e comerciantes serão convidados a inscrever-se no sistema, mas o município já tem a listagem "de muitos deles", face à emissão do cartão de residente.

"Haverá uma base de dados onde estarão associadas as respetivas matrículas e depois o sistema, automaticamente, lê a matrícula e abre o pino e podem entrar", explicou.

Nesta primeira fase e sendo um sistema que o município implementa pela primeira vez, a autarquia pretende identificar dificuldades, condicionantes e queixas e, em função disso, ampliar o sistema para outras zonas.

Caso o sistema funcione, a Alta deverá ser a próxima zona a ser contemplada pela instalação dos pinos, podendo também vir a ser implementado "em alguns núcleos residenciais que merecem ser defendidos quando têm muita procura, nomeadamente de estacionamento ou tráfego de atravessamento", afirmou.

Questionada pela Lusa sobre se este sistema poderá ajudar a combater a presença abusiva de viaturas para cargas e descargas fora das horários estabelecidos, a vereadora salientou que o objetivo do sistema é disciplinar os acessos.

"As cargas e descargas estão controladas e, com esta metodologia, podem entrar exatamente nos períodos que estão devidamente definidos, com um tempo máximo para permanecer na zona. Se há ou não penalização, é algo que ainda estamos a decidir, mas haverá, para todos os efeitos, uma época inicial de transição, com pedagogia", disse, vincando que não se quer com este sistema pôr em causa a atividade económica.

Para Ana Bastos, o sistema pretende que estas ruas se tornem "um espaço de fruição urbana, com boa qualidade do ar e em que as pessoas possam circular de forma segura".

Face ao funcionamento disponível 24 horas, o município ainda vai definir qual o serviço camarário que irá gerir a central de controle -- que assegura a abertura de pinos em caso de avaria ou falha de leitura de matrículas.

Ana Bastos realçou que veículos de emergência médica e polícia terão uma espécie de cartão que permitirá ativar a entrada em qualquer acesso.