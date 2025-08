Coimbra. Mata do Choupal interdita devido ao risco de incêndio

Ana Rosário, vigilante da natureza do ICNF, alertou para a necessidade de cumprir com a interdição que está em curso até dia 10 de agosto.



Quem não respeitar a proibição de acesso incorre num crime e, no limite, será sancionado, alertou.



"É muito importante as pessoas acatarem as ordens que neste momento estão a decorrer, sobretudo porque o Estado emitiu um alerta até dia 7", frisou a vigilante.