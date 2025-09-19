Coimbra recebe congresso internacional que assinala centenário de Mário Soares

"Volvidos 50 anos do 25 de Abril e no momento crítico que as democracias, a paz e a cooperação internacional enfrentam, convocar a memória de Mário Soares, debater o seu pensamento e o seu legado são objetivos de indiscutível significado. O programa do congresso internacional `Mário Soares: Uma Vida entre Séculos` assenta num compromisso inequívoco com os valores humanistas e democráticos que definem a missão da Universidade", destacou a Comissão Organizadora do evento.

A Universidade de Coimbra acolhe, nos dias 09 e 10 de outubro, o congresso internacional "Mário Soares: Uma Vida entre Séculos", com as sessões a decorrerem na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), com acesso livre e gratuito, mediante inscrição.

Além da UC, o congresso é organizado por Iscte -- Instituto Universitário de Lisboa, Universidade Aberta, Universidade da Beira Interior, Universidade de Évora, Universidade de Lisboa, Universidade do Minho e Universidade do Porto.

O congresso terá como palestrantes principais Irene Pimentel e José Pacheco Pereira no dia 09 de outubro, enquanto no dia 10 os trabalhos abrem com as conferências de Luís Reis Torgal e de Maria Inácia Rezola.

"As quatro conferências têm por objetivo abrir o debate e trazer novas perspetivas sobre o contributo marcante de Mário Soares para a construção da democracia portuguesa, para a integração europeia, a paz e a cooperação entre os povos", indicou a UC, no comunicado enviado à agência Lusa.

O programa do congresso inclui também duas mesas-redondas dedicadas a temáticas centrais do pensamento e da ação de Mário Soares, com a primeira intitulada "Política Externa, Diplomacia e Integração Europeia" a decorrer a 09 de outubro.

Terá a moderação da jornalista Teresa de Sousa e a participação de Elisa Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Nuno Severiano Teixeira e Dina Sebastião.

A segunda mesa-redonda, a 10 de outubro, é moderada por Maria Flor Pedroso e intitula-se "Democracia, Políticas Sociais e Cultura".

Contará com a participação de Augusto Santos Silva, Isabel Pires de Lima, Guilherme D`Oliveira Martins e Luísa Schmidt.

O congresso inclui ainda diversas sessões paralelas cujas comunicações resultam de uma chamada aberta.

Nessas sessões serão apresentadas mais de 30 comunicações científicas, nomeadamente da autoria de jovens investigadores, que vão da História à Ciência Política e Relações Internacionais.

"As sessões temáticas convocam os principais domínios da vida cívica de Mário Soares e do seu extraordinário legado para a Democracia: a resistência ao Estado Novo, o socialismo democrático, a descolonização, a relação com os países de língua portuguesa, a Europa e o Mundo, bem como a sua relação com a comunicação social e as redes intelectuais em que participou num diálogo constante entre a política e a cultura", indicou.