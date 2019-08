Coleção Berardo. Foi decretado arresto das obras do empresário

A Ministra da Cultura garante que a Coleção vai continuar acessível ao público.



Agentes de execução estiveram em diligências no processo de arresto da Coleção Berardo, o conjunto de obras de arte moderna expostas no museu com o mesmo nome, em Lisboa.



É o passo seguinte depois de ter sido decretado o arresto da coleção, no início da semana, pedido pela Caixa Geral de Depósitos, BCP e Novo Banco. As obras foram dadas por Berardo como garantia, de maneira a segurar uma dívida de quase mil milhões de euros aos três bancos em 2008.



As obras ficam agora apreendidas judicialmente, sem que Berardo lhes possa mexer. O arresto coloca o Estado como responsável pelas coleção e a ministra da cultura já afirmou que não está em causa a existência do museu.



A Fundação Berardo insiste que ainda não foi notificada de nenhum arresto - o jornal Expresso adianta que nem tinha que ser. O processo é considerado urgente e, segundo o código do processo civil, é feito sem ouvir a parte contrária.