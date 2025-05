Colégio de Pediatria preocupado com dificuldades no Amadora-Sintra

Por falta de médicos, o hospital restringiu, no início do ano, o acesso à consulta.Ricardo Jorge da Costa, presidente do Colégio de Pediatria, garantiu esta sexta-feira à Antena 1 que a Ordem dos Médicos está a acompanhar a situação para ajudar reformular a resposta na especialidade. O pediatra sublinha que os atrasos no acesso às consultas podem comprometer o desenvolvimento das crianças.A falta de médicos especializados e a procura elevada são os fatores responsáveis pelas listas de espera, que são transversais a quase todas as unidades onde a consulta do desenvolvimento está disponível. No caso do Amadora-Sintra, é de um ano e dois meses.