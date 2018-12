"Coletes Amarelos". Presidente francês recebe representantes antes de falar ao país

Foto: Benoit Tessier - Reuters

Perante "o momento grave que a nação vive", o Presidente francês quer "ouvir as vozes e propostas com a ideia de os mobilizar para acção", disse uma fonte do Palácio do Eliseu citada pela agencia Reuters.





Após estas consultas, Macron falará ao país. O Presidente francês deverá anunciar "medidas concretas" e "imediatas" para dar resposta à crise.