Colisão de três veículos ligeiros provoca dois mortos e corta EN14 na Maia

O embate frontal entre três veículos ligeiros, dois de passageiros e um de mercadorias, causou ainda três feridos graves, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto

"Temos informação que uma viatura invadiu a faixa contrária originando uma colisão frontal", acrescentou.

A mesma fonte, que disse que os feridos estavam no local a ser assistidos, não conseguiu precisar em que quilómetro está a circulação interdita, apontando apenas que foi na Maia.

O alerta foi dado às 04:36 e, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no terreno encontravam-se por volta das 06:15 de hoje 37 operacionais auxiliados por 16 veículos.