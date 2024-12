Colisão entre ambulância e ligeiro faz quatro feridos perto do Hospital de Santa Maria em Lisboa

O acidente, cujo alerta foi recebido pouco depois das 22:30, ocorreu no cruzamento da Avenida dos Combatentes com a Avenida Professor Egas Moniz, tendo causado ferimentos ligeiros no condutor da viatura e nos dois tripulantes da ambulância e num doente.

Segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que esteve no local com 14 elementos e quatro veículos, os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria.