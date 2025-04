Colisão entre camião e automóvel corta estrada nacional entre Sousel e Fronteira

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 08:00, ocorreu ao quilómetro 50 da EN245, entre Sousel e Fronteira.

Segundo a mesma fonte, os feridos graves do acidente são duas mulheres, ambas com 21 anos, que seguiam no automóvel.

Foram transportadas pelos bombeiros para as urgências do hospital de Portalegre, adiantou, precisando que o pesado de mercadorias transportava azeite.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Sousel, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 17 operacionais, apoiados por oito veículos, incluindo a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz.