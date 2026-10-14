País
Colisão entre dois autocarros e um automóvel faz 14 feridos ligeiros em Braga
Uma colisão entre dois autocarros e um automóvel fez 14 feridos esta quarta-feira, na cidade de Braga.
Segundo a Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 15h44 e os feridos foram transportados ao Hospital de Braga. Todos são feridos ligeiros.
Os dois autocarros pertencem aos Transportes Urbanos de Braga, tendo o acidente provocado o condicionamento do trânsito na Avenida Padre Júlio Fragata.
Para o socorro, foram mobilizados 33 operacionais, apoiados por 14 viaturas.
A PSP tomou conta da ocorrência.
c/Lusa
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