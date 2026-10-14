Colisão entre dois autocarros e um automóvel faz 14 feridos ligeiros em Braga

Segundo a Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 15h44 e os feridos foram transportados ao Hospital de Braga. Todos são feridos ligeiros.

Os dois autocarros pertencem aos Transportes Urbanos de Braga, tendo o acidente provocado o condicionamento do trânsito na Avenida Padre Júlio Fragata.

Para o socorro, foram mobilizados 33 operacionais, apoiados por 14 viaturas.

A PSP tomou conta da ocorrência.

c/Lusa