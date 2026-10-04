Colisão entre dois veículos ligeiros em Ponte do Rol causa quatro feridos graves

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste disse à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 02:05, ocorreu na Estrada Nacional (EN) 9, junto à localidade de Ponte do Rol.

Os quatro feridos graves, ocupantes dos dois veículos, foram transferidos para o hospital, ainda de acordo com a mesma fonte. Um dos feridos foi transportado para o Hospital de Caldas da Rainha e os outros três para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A circulação na EN9 chegou a estar interrompida, acrescentou.

Segundo informação do portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 05:20 encontravam-se ainda no local 14 operacionais auxiliados por sete veículos.