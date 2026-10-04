Colisão entre dois veículos ligeiros em Ponte do Rol causa quatro feridos graves
Uma colisão entre dois veículos ligeiros em Ponte do Rol, no concelho de Torres Vedras, distrito de Lisboa, causou hoje quatro feridos graves, indicou à Lusa a proteção civil.
Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste disse à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 02:05, ocorreu na Estrada Nacional (EN) 9, junto à localidade de Ponte do Rol.
Os quatro feridos graves, ocupantes dos dois veículos, foram transferidos para o hospital, ainda de acordo com a mesma fonte. Um dos feridos foi transportado para o Hospital de Caldas da Rainha e os outros três para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
A circulação na EN9 chegou a estar interrompida, acrescentou.
Segundo informação do portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 05:20 encontravam-se ainda no local 14 operacionais auxiliados por sete veículos.