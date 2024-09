Colisão entre Metro do Porto e automóvel corta linha Verde entre Fórum Maia e ISMAI

De acordo com a mesma fonte, o acidente ocorreu entre as estações Mandim e Zona Industrial, na Maia (distrito do Porto), na Linha Verde (C), que liga Campanhã (Porto) ao ISMAI (Maia).

A colisão ocupou as duas vias férreas e obrigou ao corte da circulação do metro entre as estações Fórum Maia e ISMAI.

Não há feridos a registar, tendo o automóvel sido abalroado pelo metro e causado apenas danos materiais.