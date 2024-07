Colisão entre pesado de mercadorias e ligeiro provoca um morto em Portimão

De acordo com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, o acidente ocorreu pelas 06:30, no sentido Portimão-Lagos, e originou o corte do trânsito rodoviário nos dois sentidos.

Por seu turno, fonte das relações públicas da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse à Lusa que da colisão frontal entre os dois veículos "resultou a morte do condutor do ligeiro de passageiros".

A mesma fonte referiu que o trânsito ainda se mantinha cortado por volta das 09:30, prevendo-se que seja reaberto até às 10:00, após ser concluída a limpeza da estrada e a retirada dos veículos.

O acidente ocorreu ao quilómetro 44 da EN125, junto à designada ponte nova do rio Arade, em Portimão, "desconhecendo-se as causas que estiveram na origem da colisão", adiantou a GNR.

Segundo a fonte, o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR está a investigar para apurar as causas do acidente.

Para as operações de socorro foram mobilizados 29 operacionais dos bombeiros de Portimão, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da GNR e da empresa Rotas do Algarve, concessionária da rodovia.