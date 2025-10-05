Colisão frontal no IC2 em Soure provoca dois mortos e dois feridos graves

Segundo a fonte, tratou-se de uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras, cerca das 07:20, no cruzamento para Porto Coelheiro, numa zona sem separador central.

Além de duas vítimas mortais, cujo óbito foi confirmado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Unidade local de Saúde de Coimbra, registaram-se dois feridos graves, que foram transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

Nas operações de socorro, participaram os Bombeiros Voluntários de Soure e Condeixa-a-Nova, além do INEM e da GNR.

O trânsito esteve condicionado.