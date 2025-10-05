Colisão frontal no IC2 em Soure provoca dois mortos e dois feridos graves
Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas com gravidade hoje num acidente de viação no IC2, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte do Comando sub-regional de Coimbra.
Segundo a fonte, tratou-se de uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras, cerca das 07:20, no cruzamento para Porto Coelheiro, numa zona sem separador central.
Além de duas vítimas mortais, cujo óbito foi confirmado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Unidade local de Saúde de Coimbra, registaram-se dois feridos graves, que foram transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra.
Nas operações de socorro, participaram os Bombeiros Voluntários de Soure e Condeixa-a-Nova, além do INEM e da GNR.
O trânsito esteve condicionado.