Colisão no IC 20 em Almada faz um morto e três feridos ligeiros

A mesma fonte indicou à agência Lusa que a vítima mortal era o motociclista, de 35 anos, tendo o óbito sido declarado no local.

O acidente, de acordo com a Guarda Nacional Republicana, ocorreu no Itinerário Complementar (IC) 20, no concelho de Almada.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, as três pessoas feridas foram assistidas no local do acidente.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 17:25, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários da Trafaria, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), de Almada, além da GNR.

As operações de socorro envolveram 23 operacionais, apoiados por 10 veículos.