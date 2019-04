Colisão obrigou a corte no sentido norte-sul da A8 em Torres Vedras

Ouvido pela reportagem da RTP no local, o capitão Sousa, da Guarda Nacional Republicana, descreveu as circunstâncias do acidente: “Nós recebemos a comunicação por volta das 7h30. Chegámos ao local e deparámo-nos com várias viaturas despistadas, algumas por colisão e outras por despiste”.A queda de granizo pode ter originado o despiste, segundo o oficial da Guarda.“As causas do acidente estão a ser investigadas. Estamos a recolher os dados necessários. No entanto, sabemos que nesse período houve uma enorme precipitação, com granizo, que poderá ter influenciado este despiste”, afirmou.No sentido norte-sul (Torres Vedras-Lisboa), a colisão em cadeia deu-se entre os quilómetros 35 e 37 da A8. Ali, as equipas socorreram “quatro feridos leves”, indicou o capitão Sousa, para acrescentar que “um deles foi transportado para o Hospital de Torres Vedras”.Pouco depois das 9h00, a GNR preparava-se para “desimpedir uma das vias” no sentido norte-sul, de forma que o trânsito começasse a fluir “de forma alternada”.A reabertura completa “irá demorar algum tempo”, admitiu o oficial que falou à equipa da RTP, sublinhando o facto de o acidente ter envolvido “várias viaturas” e implicar o recurso a “vários reboques”.No outro sentido da A8, despistaram-se quatro veículos. Mas a circulação não foi cortada.“No sentido sul-norte, também nos mesmos quilómetros, de Lisboa a Torres Vedras, registámos o despiste de quatro viaturas, sendo que temos o registo de três feridos leves”, indicou o capitão Sousa.Para o local foram destacados os Bombeiros de Torres Vedras, apoiados por um veículo de desencarceramento e sete ambulâncias.Pelas 8h15, o comandante dos Bombeiros locais, Fernando Barão, adiantava já como possíveis causas para as colisões a chuva e o piso molhado.