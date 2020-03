Colisão rodoviária em Alenquer causa morte a criança e faz cinco feridos

A colisão entre os três veículos no Itinerário Complementar (IC) 2, na localidade de Marés, provocou a morte da criança, que seguia com o pai e outros dois irmãos num dos veículos acidentados, disse o comandante dos bombeiros de Alenquer, Rodolfo Batista, à agência Lusa.

O acidente, no distrito de Lisboa, causou ainda cinco feridos, um dos quais em estado grave, o condutor do veículo de mercadorias, que ficou encarcerado.

Entre os feridos, está ainda o pai da vítima mortal e os outros dois filhos, que sofreram ferimentos ligeiros, adiantou.

O quinto ferido é um ocupante do segundo veículo ligeiro envolvido no acidente.

A mesma fonte disse que os feridos deverão ser transportados para os hospitais de Vila Franca de Xira e para o de São José, em Lisboa.

No local, estão as Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira e de Loures e sete ambulâncias, seis delas de Alenquer e outra dos bombeiros de Alcoentre, além de 16 operacionais.

O acidente ocorreu pelas 18:30 e as causas estão por determinar, motivo pelo qual vai ser aberto um inquérito, afirmou à Lusa o comandante do Destacamento de Trânsito do Carregado da GNR, Luís Canhoto.

O IC2 está cortado ao trânsito na zona das Marés, em ambos os sentidos, sem previsão para ser reaberto, adiantou.