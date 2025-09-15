Colocado docente condenado por abuso sexual
Voltou a ser colocado um professor que foi condenado a 8 anos de prisão por 62 crimes de abuso sexual de menores. O docente de Educação Moral e Religiosa estava acusado de crimes de abuso sexual de menores contra 15 alunas da Secundária Camilo Castelo Branco, em Famalicão. Foi condenado pelo Tribunal de Guimarães em outubro de 2024.
O professor recorreu e, como ainda não há decisão do Tribunal da Relação, voltou a ser colocado.
No entanto, o ministro da Educação garante que, mesmo que regresse à escola, não terá qualquer contacto com alunos.