Comandante do NRP Mondego garante que navio "tinha condições de segurança para largar"

Foto: RTP

O comandante do NRP Mondego assegurou esta quarta-feira, em entrevista à RTP, que o navio que no passado sábado falhou uma missão tinha condições para zarpar. Vasco Lopes Pires diz ter falado nesse dia com os oficiais da sua linha de comando, que lhe garantiram as condições de segurança da missão que deveria ter acompanhado um navio russo.