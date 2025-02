Comarca alerta para situações de insegurança no Palácio da Justiça de Leiria

"Continua a entender-se ser essencial a presença policial, em permanência, no edifício do Palácio de Justiça de Leiria", onde têm ocorrido algumas situações de insegurança, quer em relação a magistrados, por exemplo na leitura de acórdãos, quer a funcionários que aí trabalham e às pessoas que ali se deslocam, lê-se no relatório, assinado pela juíza presidente da Comarca, Teresa Oliveira.

O documento, com parecer positivo do Conselho Consultivo e aprovado pelo Conselho de Gestão da Comarca de Leiria, na sexta-feira, refere que, em 21 de julho de 2023, o Palácio da Justiça de Leiria, "onde decorrem todos os interrogatórios judiciais da competência da Comarca e se realizam os julgamentos respeitantes aos crimes mais graves e mais violentos", deixou de ter policiamento da Polícia de Segurança Pública.

Segundo o relatório, a ausência de policiamento, "aliada à falta de condições de segurança do próprio edifício", sem sistema de videovigilância, "completamente sobrelotado e claramente insuficiente para albergar todos os serviços que ali funcionam", gera diariamente "profunda preocupação quanto à segurança (vida e integridade física), não apenas de quem nele trabalha, mas também de todos os utentes dos seus serviços".

Por outro lado, o Palácio da Justiça de Leiria, onde funcionam os juízos Central Criminal, Instrução Criminal, Local Criminal, os serviços do Ministério Público e a Unidade Central e do Serviço Externo, "há muito que se encontra sobrelotado", além de que "apresenta problemas de infiltrações, a necessitar de obras de reparação e de manutenção da cobertura, da responsabilidade do IGFEJ [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça]".

Esta entidade também tem a competência das obras para suprimir "as barreiras arquitetónicas existentes nos balcões de atendimento e nas salas de audiência".

Sobrelotação, infiltrações ou falta de acessibilidades são problemas igualmente diagnosticados noutros edifícios da Comarca, que abrange o distrito de Leiria, assim como ausência de sistemas de deteção de incêndios ou climatização ou pórticos detetores de metais.

Situações como estas foram identificadas noutros relatórios anuais.

No caso das acessibilidades, o relatório lembra que o Ministério da Justiça e o IGFEJ, numa ação movida pela Associação Salvador, foram condenados, em novembro de 2024, a "adotar os comportamentos necessários ao cumprimento das normas técnicas de acessibilidade" em vários tribunais da cidade.

"Aguarda-se a ação, por parte do IGFEJ, no sentido de (...) proceder ao levantamento das obras a realizar para cabal cumprimento" da sentença.

Neste aspeto, nota que têm sido transmitidas e formalizadas "reclamações de utentes e/ou advogados quanto às dificuldades - ou mesmo impossibilidade - de acesso ao interior do edifício em que se encontra instalado o Juízo Local Cível de Leiria" (antigo BNU).

Em matéria de instalações, entre as várias iniciativas que a Comarca de Leiria se compromete diligenciar, está, especificamente no caso da cidade de Leiria, a construção de um novo Palácio da Justiça, contemplado no plano plurianual de investimentos na área da justiça 2023-2027.

Em setembro de 2023, o Governo, liderado pelo socialista António Costa, aprovou, num Conselho de Ministros descentralizado em Leiria, aquele plano plurianual, tendo na ocasião a ministra Mariana Vieira da Silva referido que o plano incluía para o distrito de Leiria um investimento de 18 milhões de euros, dos quais 12 milhões de euros para o tribunal.

A Comarca acrescenta não haver "qualquer indício conhecido, por parte do atual Governo, que tal venha a suceder".