Combate à corrupção. PGR quer que parlamento assuma responsabilidades

Amadeu Guerra diz ainda que a Assembleia da República tem um papel relevante no escrutínio, que não se limita à fiscalização.





"O escrutínio não deve reduzir-se a uma mera ação de fiscalização ou policiamento. É indispensável que a interação entre as diferentes instituições do Estado possa servir como canal de aprendizagem mútua", afirmou Amadeu Guerra na sessão de uma abertura de uma conferência internacional sobre a relação entre agências de combate à corrupção e os parlamentos, que hoje decorre na Assembleia da República, em Lisboa.O procurador-geral precisou que o escrutínio por parte da Assembleia da República da atividade do Ministério Público, dos órgãos de polícia criminal e do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) "deve estimular o parlamento a assumir as suas responsabilidades constitucionais", entre as quais "impedir o enfraquecimento silencioso destas entidades, designadamente por carência ou esgotamento de meios necessários ao exercício das suas funções".A adaptação da legislação nacional "às específicas necessidades de prevenção ou combate à corrupção" foi outra responsabilidade realçada."A Assembleia da República assume um papel relevante na verificação da estratégia e do escrutínio, no âmbito da prestação de contas, das entidades independentes e autónomas de combate à corrupção, sendo o garante de legitimidade e confiança dos cidadãos nas suas instituições", sublinhou Amadeu Guerra.A conferência "Superar o Défice de Responsabilização: Parlamentos, Instituições Anticorrupção e o Futuro da Supervisão na Europa" é organizado pelo MENAC e o Gabinete para as Instituições Democráticas e os Direitos Humanos (ODIHR) da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e junta responsáveis de agências de vários países.